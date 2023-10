Vem aí! Rafa Kalimann será vilã na próxima novela da Globo; saiba mais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2023 - 12:32 Compartilhe

A influenciadora, apresentadora e ex-BBB, Rafa Kalimann foi confirmada na próxima novela das 19h, da TV Globo. A informação é do portal Notícias da TV. A novela, que terá o nome de Vovó Sumiu, está em fase de pré-produção e escalação de elenco, e é prevista para estrear apenas no segundo semestre de 2024. Segundo informações oficiais, Kalimann será uma vilã que atrapalhará a vida da mocinha e protagonista, Juliana Paiva.

A famosa teve sua estreia como atriz na emissora em 2022, na série Rensga Hits!, com a personagem Paloma Sertanejeira. Ela está confirmada também na segunda temporada. Já como apresentadora, assim que saiu do reality show, em 2021, apresentou os programas Casa Kalimann e Bate-papo BBB. Ela também ficou em terceiro lugar no Dança dos Famosos deste ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias