Velório provoca surto de coronavírus em pequena cidade da Itália

CASERTA, 3 JAN (ANSA) – As autoridades sanitárias da Itália identificaram um novo surto do coronavírus Sars-CoV-2 na cidade de Rocca d’Evandro, na região da Campânia, após uma aglomeração em um velório deixar dezenas de pessoas contaminadas com a Covid-19.

Segundo relatos, o funeral de uma idosa, cuja identidade não foi revelada, foi realizado no último dia 27 de dezembro, no município de 3,2 mil habitantes. Ao todo, 40 membros da família, incluindo alguns filhos, e vizinhos da senhora testaram positivo para o novo coronavírus.

O novo surto soma-se com outro mais limitado que atingiu uma residência assistencial para idosos no território italiano. No local, surgiram cerca de 30 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19, entre trabalhadores de saúde e idosos, sendo que dois morreram. (ANSA)

Veja também