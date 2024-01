Velório de Zagallo acontece na CBF com presença e público e personalidades do esporte

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/01/2024 - 11:25 Para compartilhar:

Depois de um sábado de homenagens, em que o mundo do esporte foi surpreendido com a notícia da morte de Mario Jorge Lobo Zagallo, o domingo está sendo reservado para despedidas ao Velho Lobo. O ex-centroavante Reinaldo, do Atlético-MG, esteve presente no velório.

“Sem dúvida, o Zagallo foi um dos grandes nomes da história do futebol por tudo o que fez pela seleção brasileira”, afirmou o atacante que disputou a Copa do Mundo de 1978, na Argentina.

Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade também marcou presença e comentou sobre a perda do tetracampeão. “O Zagallo sempre teve uma personalidade transparente e trouxe muitas conquistas para o futebol brasileiro”.

Pessoas anônimas também foram prestar a sua última homenagem. Torcedores com camisas de clubes e ainda com cartazes mencionando a trajetória de Zagalo como técnico e jogador passaram pelo local do velório.

O velório está sendo realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Desportos), na Barra da Tijuca, em cerimônia aberta ao público. À tarde, às 16h (horário de Brasília), o enterro do único tetracampeão mundial será no Cemitério São João Batista, que fica em Botafogo, na zona sul do Rio.

O corpo de Zagallo está no Museu da Seleção, em frente à sua estátua e ao lado das taças da Copa do Mundo, quatro das quais, ele ajudou a conquistar. Quem chega percorre um corredor ornado com orquídeas e passa pela sala de troféus antes de chegar ao local onde está o caixão.

Zagallo estava internado desde o dia 26 de dezembro, no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca. Ele lutou, mas a frágil saúde e a idade avançada contribuíram para que houvesse uma falência múltipla de órgãos.

Às 14h30 acontecerá a missa na sede da CBF, só pra familiares e amigos. Em seguida, às 15 horas, Zagallo sai no carro do corpo de bombeiros e percorre cerca de 20km até o local onde repousará em paz. Enfim, às 16 horas, será feito o sepultamento no Cemitério São João Baptista.

