Velório de ‘Pepe’ Mujica começa nesta quarta no Uruguai

SÃO PAULO, 14 MAI (ANSA) – O velório do ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica, falecido na última terça-feira (13), aos 89 anos, começará a partir desta quarta (14), em Montevidéu, e será aberto ao público.

A cerimônia de despedida está prevista para durar pelo menos um dia, de acordo com informações das autoridades uruguaias, e deverá receber diversas pessoas.

Um cortejo iniciará no edifício da Presidência do Uruguai, passará pela sede do grupo político Movimento de Participação Popular e finalizará no Palácio Legislativo. O corpo de Mujica, segundo o jornal El Observador, será cremado amanhã (15).

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que concluiu uma visita oficial na China, confirmou que irá ao velório de Mujica para se despedir do antigo amigo uruguaio.

“Eu pretendo, chegando a Brasília, ir ao enterro do Mujica, porque o mínimo que a gente tem que fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para gente, com demonstração de muita dignidade e de muito respeito”, disse o petista.

Em razão do falecimento do ex-mandatário, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, decretou luto oficial de três dias no Brasil, bem como o governo uruguaio, chefiado por Yamandú Orsi. (ANSA).