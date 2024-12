Velório de Ney Latorraca será aberto ao público no Theatro Municipal do Rio

A dramaturgia está de luto após a triste notícia da morte de Ney Latorraca, aos 80 anos, nesta quinta-feira, 26. A causa do falecimento do ator foi uma sepse pulmonar, decorrente do agravamento do câncer de próstata com o qual foi diagnosticado em 2019.

Tratando o câncer, o artista estava internado em uma clínica no Rio de Janeiro desde o dia 20 de dezembro. Na época do diagnóstico, Latorraca foi submetido a uma cirurgia para a retirada da próstata, mas a doença retornou em 2024 já em metástase.

O velório de Latorraca será aberto ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, região central da cidade, na sexta-feira, 27. A cerimônia ocorrerá das 10h30 às 13h30. Em seguida, às 15h, o corpo será levado para cremação. Esta etapa será restrita à família.

Carreira

O ator Antonio Ney Latorraca nasceu em Santos, São Paulo, no dia 25 de julho de 1944. Era filho de artistas, Alfredo, cantor e crooner de boates, e Tomaza, corista. Com 6 anos e idade, fez participações na Rádio Record. Aos 19, passou em seu primeiro teste e fez “Pluft, o Fantasminha”, de Maria Clara Machado.

Durante a década de 1970, Ney atuou em vários espetáculos, entre eles: “Hair” (1970), “Jesus Cristo Superstar” (1972), “Bodas de Sangue” (1973) e “A Mandrágora” (1975).

Paralelo à carreira de ator, trabalhou em loja de roupa feminina, foi vendedor de pedras semipreciosas e funcionário de um banco.

Latorraca passou pela TV Tupi, TV Cultura, depois pela TV Record, onde trabalhou por cinco anos.