Velório de Nana Caymmi será às 8h30 no Theatro Municipal do Rio

O velório de Nana Caymmi será nesta sexta-feira, 2, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a partir das 8h30. O sepultamento da cantora será às 14h, no Cemitério São João Batista, também no Rio de Janeiro.

A artista, que estava internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, há nove meses, após passar por um procedimento de cateterismo e implante de marcapasso, morreu nesta quinta-feira, 1º, aos 84 anos.

O estado de saúde era grave

Em fevereiro, o também cantor Danilo Caymmi, 76 anos, irmão de Nana, falou sobre o quadro de saúde dela, que era considerado grave.

“Infelizmente, ela não está nada bem. Está há seis meses na UTI. Ela chegou ao hospital em estado muito grave, quase faleceu…”, disse o músico em entrevista ao podcast MPB Bossa.

“Mas isso é consequência da obesidade. Então, um conselho para as pessoas: cuidado com a obesidade, pois foi o que levou Nana a desenvolver todas essas comorbidades”, alertou Danilo, ao lamentar a condição da irmã.

Nana Caymmi deu entrada na unidade médica pela primeira vez no dia 26 de julho do ano passado com quadro de arritmia cardíaca e foi submetida a um implante de marcapasso. Ela chegou a ficar na UTI Coronariana. A internação durou 18 dias.

A cantora recebeu alta no dia 12 de agosto, mas voltou a ser internada uma semana depois. De acordo com o boletim divulgado pela unidade hospitalar na ocasião, ela teve um episódio de dor torácica e precisou fazer um procedimento de cateterismo cardíaco. Desde então, ela seguia sob cuidados médicos na UTI.

“Com o acúmulo de gordura, torna-se muito difícil se recuperar de problemas circulatórios. É um processo complexo, que estamos acompanhando com cuidado. Ela vai se recuperar aos poucos, passo a passo”, completou Danilo durante o podcast.

Trajetória

Primogênita do violonista Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris, Dinahir Tostes Caymmi — Nana Caymmi —, uma das vozes mais marcantes da música brasileira, nasceu em abril de 1941. Aos 19 anos, casou-se com o médico venezuelano Gilberto José Aponte Paoli, com quem teve duas filhas: Stella Teresa e Denise Maria.

Nana iniciou sua carreira em 1960, ao gravar Acalanto, canção composta por seu pai em sua homenagem. Ao longo de sua trajetória, destacou-se por interpretações sofisticadas e emotivas, consolidando-se como uma das grandes intérpretes da MPB.

Nos anos 1990, alcançou grande sucesso com álbuns como Bolero (1993) e Resposta ao Tempo (1998), este último lhe rendendo seu primeiro Disco de Ouro, pelas cem mil cópias vendidas.

Sua voz também esteve presente em trilhas sonoras de novelas e minisséries, como Hilda Furacão e Suave Veneno, ampliando ainda mais sua popularidade.

Ao longo de sua carreira, Nana lançou diversos álbuns, incluindo A Noite do Meu Bem (1994), dedicado às canções de Dolores Duran, e Caymmi (2013), em parceria com seus irmãos Dori e Danilo, homenageando o centenário de nascimento de seu pai.