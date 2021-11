Velório de Marília Mendonça deve começar às 9h no ginásio Goiânia Arena

O velório da cantora Marília Mendonça, morta nesta sexta-feira (5), após a queda do avião que a transportava, em Minas Gerais, será no ginásio Goiânia Arena, na capital de Goiás, neste sábado (6). As informações são do g1.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, o velório está previsto para começar às 9h e o enterro, às 17h30, no Cemitério Parque Memorial de Goiânia. Além de Marília, outras quatro pessoas morreram no acidente: o piloto e o copiloto da aeronave, que não tiveram seus nomes divulgados, o produtor da cantora, Henrique Ribeiro, e seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho.

De acordo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (Democratas), a previsão é de que passem cerca de 100 mil pessoas no enterro da cantora. “Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus”, disse Caiado em seu Twitter. O governador decretou três dias de luto oficial no estado.

