Velório de ator de ‘Carinha de Anjo’ será restrito; polícia investiga morte

O velório e o enterro do ator Luiz Carlos Araújo, conhecido por sua atuação em “Carinha de Anjo”, do SBT, será restrito aos familiares. De acordo com informações da Quem, a despedida acontecerá nesta segunda-feira (13), das 10h às 11h no Cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste da cidade de São Paulo. O artista, de 42 anos de idade, foi encontrado morto em seu apartamento no fim da tarde de sábado (11), por volta das 17h, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública.

O caixão estará lacrado e será permita a entrada na sala de 15 em 15 pessoas. O sepultamento será na sequência.

A causa da morte ainda não foi confirmada. O 2º Distrito Policial do Bom Retiro informa que a investigação foi instaurada como “morte suspeita”. O corpo do ator foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser periciado e também um laudo foi solicitado ao Instituto de Criminalística (IC).

Veja também