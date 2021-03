Velocidade exponencial de mudanças tecnológicas impacta setor financeiro, diz BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, em evento do setor de cartões, que a velocidade exponencial da mudanças tecnológicas impacta o setor financeiro. Essa revolução, conforme ele, é perceptível, principalmente, no setor de meios de pagamentos.

“Ficou mais barato produzir dados primeiramente, depois guardar e, por último, analisar dados”, disse Campos Neto, durante a 14ª edição do Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento (CMEP).

Durante uma retrospectiva sobre o mercado de pagamentos, Campos Neto enfatizou o desempenho deste segmento no Brasil. “O mercado de meios de pagamentos tem apresentado um impressionante crescimento de dois dígitos”, afirmou, acrescentando que a queda, vista no início na pandemia, foi natural e seguida de um maior uso dos cartões, principal meio de pagamento no País.

Ele lembrou ainda que o BC fez um esforço para avançar com modalidades de crédito que contribuem para gerar inclusão financeira no Brasil.

Um dos exemplos citados por Campos Neto foi o PIX, ferramenta de pagamento instantâneo lançada em novembro do ano passado. Segundo o presidente do BC, a adesão surpreendeu a instituição: a expectativa era cadastrar 20 milhões de chaves em seis meses, mas a meta foi atingida em apenas uma semana. O tíquete médio das transações também tem se elevado, mostrando que até mesmo maiores transações têm sido feitas pelo PIX.

O CMEP, promovido pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), começou nesta terça-feira e vai até o dia 25 de março. Desta vez, ocorre no formato 100% virtual por conta da pandemia.

