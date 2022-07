Velloso reclama da arbitragem em Palmeiras x São Paulo: ‘VAR induziu ao erro’ Ex-goleiro palmeirense criticou marcação de pênalti para o Tricolor na última quinta-feira

O São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil na última quinta-feira, no Allianz Parque. O Tricolor bateu o Alviverde na disputa de pênaltis após perder no tempo normal por 2 a 1. O gol de pênalti, marcado por Luciano, foi questionado pelo ex-goleiro palmeirense Velloso durante o ‘Donos da Bola’.

+ Saiba quem é a modelo que expôs troca de mensagens com Neymar e convite para visitar Paris



– O Calleri está segurando o Gómez o tempo todo. Ele segura a camisa e puxa o tempo todo na disputa de bola. É uma briga por espaço. Engraçado que quando o VAR chama, já é com a imagem congelada da mão do Gustavo no ombro do Calleri. Isso é para induzir ele (Vuaden) ao erro – comentou.

+ Ex-jogador do Corinthians ganha emprego em fábrica após luta contra dependência química



O pênalti para o São Paulo, no segundo tempo, foi marcado logo após uma penalidade desperdiçada por Raphael Veiga. O meia palmeirense ainda desperdiçou uma cobrança na definição após os 90 minutos. O São Paulo havia vencido o jogo de ida, no Morumbi, por 1 a 0.

+ Fenômeno, Zanetti, Petkovic… Lista de craques no documentário de Adriano Imperador é ‘pesada’



O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil ocorre no próximo dia 19. Além do São Paulo, também se classificaram Athletico Paranaense, Atlético-GO, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Fluminense.

E MAIS: