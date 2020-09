Velloso assina renovação de contrato com a Band por dois anos Comentarista faz parte da bancada do 'Os Donos da Bola'

Comentarista do programa “Os Donos da Bola SP”, Velloso garantiu sua permanência na Band. O ex-goleiro assinou a prorrogação de seu vínculo com a emissora por mais dois anos. A informação é do “UOL”.

No canal desde 2016, Velloso é visto como boa influência nos bastidores da emissora e um responsáveis pela evolução do programa diário. Além disso, o ex-goleiro também tem uma grande amizade com o apresentador Neto, desde os tempos em que os dois atuavam em campo.

O programa “Os Donos da Bola” é um dos principais da grade diária da Band. Com a apresentação de Neto, a bancada também conta com Velloso e Edílson, o “Capetinha”.

