Velho conhecido: Grêmio anuncia o novo ocupante do cargo de VP de futebol Clube escolheu para o cargo Denis Abrahão, nome que já ocupou a vice-presidência da área administrativa na gestão do início dos anos 90

Para substituir Marcos Herrmann na vice-presidência de futebol do Grêmio, o clube informou, através de nota oficial, que Denis Abrahão foi o escolhido para a função. A apresentação do novo dirigente está marcada para esta sexta-feira (15) às 11h (de Brasília).

Denis tem um passado bastante ligado a funções gerenciais no Tricolor, iniciando sua trajetória nesse sentido ainda na gestão do histórico presidente Fábio Koff, no ano de 1993. Naquela oportunidade, ele assumiu a vice-presidência administrativa onde ficou de 1993 até 1996, fazendo parte da cúpula do clube em títulos como a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Recopa Sul-Americana.

O hoje VP de Futebol também vivenciou outro período glorioso do Tricolor entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2000, assumindo a até então inexistente função de executivo de futebol. Nesse período, mais precisamente de 1999 até 2002, viu o Grêmio ganhar outra Copa do Brasil e um Gauchão.

Além das funções citadas, Denis Abrahão é membro do Conselho Deliberativo do clube desde 1994, conhecendo há quase três décadas os bastidores do clube que, nessa temporada, vive situação extremamente delicada no Campeonato Brasileiro.

Em meio ao anúncio de Denis e a expectativa pela oficialização do acordo junto a Vagner Mancini, a equipe se prepara visando o próximo desafio no Brasileirão onde fará o clássico gaúcho diante do Juventude no domingo (17), às 18h15 (de Brasília), na Arena.

