Vélez lança camisa inspirada em uniforme da Itália em 1994

SÃO PAULO, 13 JAN (ANSA) – O Vélez Sarsfield, da Argentina, lançou uma camisa reserva inspirada no uniforme usado pela Itália na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.





A peça é predominantemente azul e possui o tradicional “V” em branco na região do peito, que tem um ângulo mais acentuado em comparação ao da camisa titular.

Os destaques do recém-lançado manto do clube argentino estão nas mangas e na gola, pois trazem os famosos triângulos com as cores da bandeira italiana e um friso branco, iguais aos utilizados pela Azzurra em 1994.

O uniforme da equipe foi projetado pela empresa italiana Diadora, que substituiu a compatriota Kappa. A camisa foi usada pela primeira vez em um amistoso contra o Nacional, do Uruguai.





A Itália vestiu a camisa que serviu de inspiração ao time argentino entre 1992 e 1994. No Mundial dos Estados Unidos, a Azzurra foi derrotada na final pelo Brasil nos pênaltis, decisão marcada pela cobrança desperdiçada por Roberto Baggio.

O ex-craque italiano, inclusive, foi mencionado pelo clube sul-americano durante o lançamento da camisa titular, que tem um design parecido com o manto reserva, mas com as cores invertidas. O modelo é muito semelhante ao que Baggio usou durante sua passagem pelo Brescia.

Clube histórico de Buenos Aires, o Vélez nunca escondeu os seus fortes vínculos com a Itália, pois foi fundado em 1910 por imigrantes do país europeu. As cores do bandeira italiana quase sempre aparecem nas camisas e no escudo do time. (ANSA).

