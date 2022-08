Vélez elimina Talleres (1-0) e vai enfrentar o Flamengo na semi da Libertadores

AFP 11/08/2022 - 0:12 Compartilhe

O Vélez Sarsfield se classificou para as semifinais da Copa Libertadores 2022 ao vencer o Talleres por 1 a 0 como visitante, na partida das quartas de final que foi disputada nesta quarta-feira no estádio Mario Kempes, em Córdoba, e será o próximo adversário do Flamengo.

Julián Fernández (78) marcou o gol da vitória do Vélez, que havia vencido o primeiro jogo por 3 a 2, garantindo a vaga com um placar agregado de 4 a 2.

O empate bastava para o time do técnico Alexander ‘Cacique’ Medina, que recebeu um cartão vermelho em um tumulto. Mas, para ficar ainda mais tranquilo, conseguiu um gol que sacramentou a classificação a doze minutos do final, quando Janson deu uma fantástica assistência para o jovem Fernández, de 18 anos, que mostrou equilíbrio enganando Herrera e definindo com o gol vazio.

No tempo que restava, o Talleres não conseguiu a reação para pelo menos empatar, e os visitantes ainda perderam a oportunidade de aumentar quando Osório escapou sozinho e ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou para fora.

O Velez, campeão da Libertadores de 1994, volta às semifinais após onze anos (em 2011 foi eliminado nessa fase contra o uruguaio Peñarol) enquanto o Talleres não conseguiu ficar pela primeira vez entre os quatro primeiros.

Nas semifinais, o Vélez vai enfrentar o Flamengo, que eliminou o Corinthians na terça-feira.

O time argentino sofreu para se classificar na primeira, mas mostrou força ao eliminar nas oitavas de final o River Plate, que era um sério candidato ao titulo.

Ficha Técnica:

Local: Estadio Mario Kempes (Cordoba)

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Gol:

Vélez Sarsfield: Fernández (78)

Cartões amarelos:

Talleres: Valoyes (43), Díaz (75)

Vélez Sarsfield: Garayalde (34), Ortega (72), Jara (74), Pratto (82)

Escalações:

Talleres: Guido Herrera – Gaston Benavidez, Matías Catalán, Rafael Enrique Pérez (Julio Buffarini 81), Enzo Hernán Díaz – Diego Valoyes, Rodrigo Garro (Hector Fertoli 77), Franco Palma (Ulises Ortegoza 46), Rodrigo Villagra, Federico Girotti (Michael Santos 58) – Francisco Pizzini (Matías Godoy 46). Técnico: Pedro Caixinha.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos – Leonardo Jara (Tomás Guidara 78), Matías De los Santos, Valentin Gomez, Francisco Ortega – Luca Orellano (Julián Fernández 64), Maximo Perrone, Walter Bou (Abiel Osorio 78), Nicholas Garayalde (Santiago Caseres 64), Lucas Janson (José Florentín 89) – Lucas Pratto. Técnico: Alexander Medina.

