Veleiros do tráfico: veja como quadrilha levava cocaína para o exterior

Esta semana, 26 pessoas foram presas pela Polícia Federal por integrar uma quadrilha que levava cocaína para a África e a Europa. De acordo com as investigações, elas cruzavam o Oceano Atlântico em pequenas embarcações carregadas com toneladas da droga.

De acordo com o programa Fantástico, da TV Globo, a operação teve início após a delação de um dos marinheiros integrantes do grupo. Flávio Fontes, que já trabalhou com o navegador Amyr Klink entre 2003 e 2012, virou alvo das autoridades após ser pego pela Marinha americana com três toneladas de cocaína no litoral Africano.

Ele está preso na Flórida, nos EUA, e teve a pena reduzida após colaborar com as investigações. Ele não tem mais advogado e a família não quis falar com a reportagem. Segundo a Polícia Federal, a principal organização atuante do esquema era baseada na região de Santos, em São Paulo, onde a droga era armazenada e preparada para o transporte marítimo.

Leandro Cordasso, advogado de Limeira, em São Paulo, é apontado como o contratante de Flávio. De acordo com informações da polícia, ele era responsável por repassar as coordenadas para a entrega da droga.

Segundo análise de telefonemas, foram feitos 179 contatos entre Leandro e Flávio entre duas viagens. Em depoimento, Flávio afirmou que Leandro fez o pagamento pela travessia três vezes, com depósitos em contas de parentes e amigos.

Outro nome apontado como peça-chave do grupo é Marco Aurélio de Souza, o “Lelinho”. De acordo com informações da polícia, ele comandava a logística das viagens, mantinha embarcações e controlava empresas de fachada ligadas à operação.

A suspeita é que os dois tenham ligação com integrantes do PCC. Os foram presos na operação. No entanto, a defesa de Marco Aurélio nega envolvimento dele com o tráfico e com o PCC. O programa não conseguiu contato com a defesa de Leandro.

Outro nome apontado na investigação é o do contador Rodrigo Morgado. Segundo a polícia, ele dava apoio financeiro e logístico ao grupo. Em nota, foi dito que ele está à disposição para demonstrar a origem lítica dos seus recursos.