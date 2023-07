Veleiro que promove ‘Made in Italy’ faz 1ª parada na França

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 13:50 Compartilhe

PARIS, 4 JUL (ANSA) – O veleiro militar italiano Amerigo Vespucci, conhecido como o “navio mais bonito do mundo”, fez nesta terça-feira (4) sua primeira parada de uma viagem de dois anos que promoverá o “Made in Italy”.

A embarcação atracou em Marselha, na França, e voltou pela primeira vez ao porto depois de 14 anos.

“Itália e França compartilham uma amizade sólida e profunda e estão unidas por uma tradição marítima secular, renovada por um compromisso comum pela proteção ambiental dos oceanos”, disse a embaixadora da Itália na França, Emanuela D’Alessandro.

Luigi Romagnoli, capitão do veleiro, e D’Alessandro participarão de uma série de reuniões institucionais com as autoridades de Marselha, incluindo o prefeito Benoit Payan e o cônsul da Itália na cidade francesa, Fabio Monaco.

O Amerigo Vespucci saiu da cidade de Gênova, na Itália, e passará por pelo menos 28 países e 31 portos nos próximos meses.

A embarcação possui mais de 200 tripulantes. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias