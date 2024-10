Veleiro ‘mais belo do mundo’ parte para a Singapura

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/10/2024 - 16:01 Para compartilhar:

DARWIN, 8 OUT (ANSA) – Após cinco dias no porto de Darwin, na Austrália, o navio italiano Amerigo Vespucci voltou a alto mar rumo a Singapura, 25ª parada de um tour mundial iniciado em julho de 2023, em Gênova, na Itália.

“Somos privilegiados, sentimos o peso de carregar nos ombros esta responsabilidade. É uma grande honra para nós”, disse o comandante do “veleiro mais bonito do mundo”, Giuseppe Lai, ao se despedir do país.

Com a etapa australiana, a embarcação completou metade de sua meta e já se prepara para seguir em direção à Itália, aonde retornará oficialmente em junho de 2025.

“Estou ansioso pelo momento em que voltaremos para casa.

Ainda não consigo explicar tudo o que estou sentindo, mas com certeza serei uma pessoa diferente, mais enriquecida”, acrescentou Lai.

Durante a parada na Austrália, o Centro de Convenções de Darwin recebeu o “Villaggio Italia”, exposição itinerante que reúne diversas excelências italianas e oferece aos visitantes dos países por onde passa a oportunidade de conhecer a beleza do “Belpaese” através de sua arte, cultura, música, gastronomia, cinema, tecnologia e pesquisa científica.

“A protagonista da etapa em Darwin foi a emoção, amplificada pela distância com a Itália. Aqui existe uma grande comunidade, que tem uma grande fome de Itália, da excelência do nosso país”, afirmou Gioacchino Alfano, presidente dos Serviços de Defesa da Itália.

O Vespucci já viajou mais de 55 mil quilômetros em mais de 460 dias, passando por países como Brasil, Argentina, Chile e Japão. (ANSA).