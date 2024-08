‘Veleiro mais belo do mundo’ é sucesso de público em Tóquio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/08/2024 - 13:50 Para compartilhar:

ROMA, 31 AGO (ANSA) – Quase 25 mil pessoas visitaram o navio Amerigo Vespucci, tido como o “veleiro mais belo do mundo”, durante sua passagem por Tóquio, capital do Japão, como parte de um tour mundial que terminará apenas em 2025.

Além disso, 63 mil visitantes frequentaram o “Villaggio Italia”, montado para celebrar a chegada do navio-escola da Marinha do “Belpaese”.

“Estamos satisfeitos pelas relações institucionais, econômicas, científicas e sociais que se consolidaram, bem como pelo sentimento geral de contentamento com a iniciativa”, disse Luca Andreoli, CEO da Difesa Servizi, empresa criada pelo Ministério da Defesa para organizar as iniciativas ligadas ao Amerigo Vespucci, cujo principal objetivo é promover o “made in Italy” no mundo.

“Foram 40 eventos na programação, todos esgotados e apreciados por unanimidade tanto pelos operadores do setor como pelo público em geral”, acrescentou.

Já os conteúdos publicados nas redes sociais do Tour Vespucci obtiveram mais de 65 milhões de visualizações e 8,5 milhões de interações. A palavra mais citada pelos usuários italianos foi “orgulho”.

A lista de eventos no Villaggio Italia incluiu degustações de vinhos, shows de culinária, espetáculos da banda da Marinha Militar e concertos de ópera. O Amerigo Vespucci partiu de Gênova em julho de 2023 e passou pelo Brasil no fim do ano.

O nome do veleiro é uma homenagem a Américo Vespúcio (1454-1512), navegador italiano que foi pioneiro na exploração europeia nas Américas. Construído em 1930, o Vespucci é a unidade mais longeva a serviço da Marinha Militar e atua como navio-escola desde 6 de junho de 1931. (ANSA).