Veleiro italiano supera marca de 1 milhão de seguidores

ROMA, 3 JAN (ANSA) – O navio-escola Amerigo Vespucci, protagonista de uma volta ao mundo para divulgar o Made in Italy, alcançou a marca de um milhão de seguidores nas redes sociais.

O número total de publicações entre os meios de comunicação italianos, locais e internacionais que noticiaram o tour mundial da joia da Marinha italiana superou a marca de 13 mil.

As etapas de Doha e Abu Dhabi da viagem fecharam com um total de 110 mil visitantes. Já Luca Andreoli, CEO da Difesa Servizi, do Ministério da Defesa, afirmou que o Amerigo Vespucci é um “fenômeno”.

“2025 marcará o regresso para casa, ao ‘mare nostrum’, com a primeira parada italiana marcada para 1º de março em Trieste. Se 2024 tornou o fenômeno Vespucci conhecido em todo o mundo, 2025 será certamente o ano do Vespucci na Itália, para selar uma campanha global que foi extraordinária para nosso país. Este navio é um símbolo da Itália e sobretudo da italianidade”, acrescentou.

A cidade de Jidá, na Arábia Saudita, sediará entre 27 de janeiro e 1º de fevereiro a última parada do veleiro militar antes da sua volta ao Mediterrâneo. (ANSA).