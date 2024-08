Veleiro italiano ‘mais belo do mundo’ fará parada no Japão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/08/2024 - 13:50 Para compartilhar:

ROMA, 13 AGO (ANSA) – Tóquio, no Japão, será a próxima parada do navio Amerigo Vespucci, apelidado na Itália como “veleiro mais belo do mundo”, e embaixador do Made in Italy.

O desembarque, previsto para 25 de agosto, integra o Tour Mundial 2023-2025 da embarcação, que permanecerá no país por cinco dias.

A partir de 26 de agosto, os japoneses poderão conferir a abertura da exposição itinerante “Villaggio Italia”, que reúne no navio diversas excelências italianas e representa a expressão unitária dos valores do Belpaese, além de ser uma vitrine dos produtos Made in Italy em termos econômicos e culturais.

O Amerigo Vespucci partiu de Gênova, na Itália, em julho de 2023. Em 13 meses de navegação, já percorreu 16 dos 31 países que irá visitar, incluindo o Brasil, que recebeu a embarcação no ano passado.

O nome do veleiro é uma homenagem a Américo Vespúcio (1454-1512), navegador italiano que foi pioneiro na exploração europeia nas Américas. Construído em 1930, o Amerigo Vespucci é a unidade mais longeva a serviço da Marinha Militar e atua como navio-escola desde 6 de junho de 1931. (ANSA).