Veleiro italiano inicia viagem para divulgar Made in Italy

GENOVA, 1 JUL (ANSA) – O veleiro militar italiano Amerigo Vespucci, conhecido como o “navio mais bonito do mundo”, iniciou neste sábado (1º) uma viagem de dois anos com o objetivo de promover o “Made in Italy” pelo mundo.

A embarcação, que saiu da cidade de Gênova, passará por pelo menos 28 países e 31 portos nos próximos meses.

A cerimônia que marcou o início da viagem do Amerigo Vespucci, que possui 217 tripulantes, foi acompanhada por diversas autoridades italianas.

“Cultura, história, inovação, indústria, gastronomia e vinhos, tudo o que a Itália evoca quando se é pronunciada no mundo, parte com este navio”, disse o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto. (ANSA).

