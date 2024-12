Veleiro italiano inicia 31ª etapa do seu tour pelo mundo

ABU DHABI, 27 DEZ (ANSA) – A 31ª etapa da turnê mundial do navio-escola Amerigo Vespucci, apelidado de “veleiro mais belo do mundo”, começou nesta sexta-feira (27) com uma cerimônia de boas-vindas no porto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O evento de abertura teve as participações de diversas autoridades dos dois países, entre elas a subsecretária do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Maria Tripodi, o embaixador italiano nos Emirados Árabes Unidos, Lorenzo Fanara, e o xeque Ahmed Hamdan Al Nahyan, membro da família real.

O público poderá iniciar as visitas ao veleiro militar e acompanhar amanhã (28) a abertura da chamada “Villaggio Italia”, exposição itinerante sobre a excelência italiana que acompanha o tour da embarcação pelo planeta.

A capital dos EAU também sediará conferências, encontros, apresentações e exposições dedicadas ao Made in Italy.

“O Vespucci é um mensageiro da paz. Ele tem em sua alma os valores fundadores da República Italiana. Nós nos reconhecemos nisso, nos valores do juramento que os cadetes fazem quando entram na academia e que se repete de outras formas no treinamento que é feito a bordo do navio”, disse o comandante joia da Marinha da Itália, o capitão Giuseppe Lai. (ANSA).