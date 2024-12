Veleiro italiano Amerigo Vespucci chega em Doha, no Catar

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2024 - 12:50 Para compartilhar:

DOHA, 16 DEZ (ANSA) – O navio italiano Amerigo Vespucci, apelidado de “veleiro mais belo do mundo”, chegou nesta segunda-feira (16) em Doha, no Catar, para a 30ª etapa da sua volta ao mundo iniciada em há mais de um ano na cidade de Gênova, na Itália.

A embarcação, que é considerada uma das joias da Marinha italiana, permanecerá na capital do Catar até o dia 22 de dezembro, quando começará sua viagem até Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

“Mais uma primeira vez do navio Vespucci no Golfo Pérsico.

Agora voltaremos para o nordeste e portanto para a Itália. Foi uma navegação agradável e tranquila, um longo trecho foi feito à vela graças aos ventos favoráveis”, explicou Giuseppe Lai, capitão do Amerigo Vespucci, que chegou no Catar após uma breve parada pelo Paquistão.

A permanência do navio-escola no Catar será enriquecida por um vasto calendário de eventos gratuitos, que vão destacar a cultura, a gastronomia e a economia da Itália.

A cidade também sediará na próxima terça-feira (17) uma palestra da ANSA com a participação do subsecretário de Defesa, Matteo Perego di Cremnago, e do embaixador italiano no Catar, Paolo Toschi. (ANSA).