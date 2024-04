Veleiro italiano Amerigo Vespucci chega ao porto de Valparaíso

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/04/2024 - 9:50 Para compartilhar:

SANTIAGO DO CHILE, 20 ABR (ANSA) – O veleiro militar italiano Amerigo Vespucci, que está fazendo um tour pelo mundo para divulgar o “Made in Italy”, chegou ao porto chileno de Valparaíso.

Após cruzar o Oceano Atlântico, a embarcação liderada pelo comandante Giuseppe Lai fez uma escala de alguns meses em La Plata, na Argentina, onde passou por um processo de manutenção antes de partir novamente para continuar seu itinerário.

Durante as escalas, o navio permanece aberto à visitação da população para estreitar os laços com as comunidades italianas no exterior e promover os produtos do país europeu em todo o mundo.

A atual viagem do Amerigo Vespucci teve início em 1º de julho de 2023 em Gênova, na Itália, e terminará somente em 2025, depois de passar 20 meses navegando. (ANSA).