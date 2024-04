Veleiro ‘Belém’ com a chama olímpica zarpa da Grécia para o sul da França

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/04/2024 - 20:56 Para compartilhar:

A tocha dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 iniciou neste sábado (27) a sua viagem até França a bordo do veleiro ‘Belém’ que partiu do porto grego do Pireu, depois de a chama ter passado a noite na embaixada francesa em Atenas.

O barco de três mastros do século XIX está previsto para atracar no dia 8 de maio no porto de Marselha, onde terá início o percurso da chama olímpica por vários pontos de França até à abertura dos Jogos de Paris, no dia 26 de julho.

“É uma sensação excepcional. É uma grande emoção para mim”, disse Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Paris, aos repórteres antes de o navio zarpar.

Estanguet destacou a grande “coincidência” de um veleiro como o ‘Belém’, que faz parte do patrimônio histórico francês, ter sido lançado ao mar pela primeira vez poucas semanas depois de Atenas ter realizado os primeiros Jogos Olímpicos modernos, em 1896.

O veleiro foi escoltado pela trirreme ‘Olympias’ da marinha grega e por outras 25 embarcações diante de dezenas de pessoas que assistiram atrás de uma barreira de segurança no porto.

“Viemos aqui para que as crianças entendam que o ideal olímpico nasceu na Grécia. Fico muito emocionado”, disse à AFP Giorgos Kontopoulos, que testemunhou o início da viagem do veleiro com seus dois filhos.

A cerimônia do revezamento da chama foi concluída na sexta-feira no Estádio Panatenaico de Atenas, um monumento histórico que sediou os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna.

Estanguet, medalhista de ouro da canoagem nos Jogos de Atenas-2004, declarou na sexta-feira que Paris busca organizar “Jogos espetaculares, mas também mais responsáveis, que contribuam para uma sociedade mais inclusiva”.

A passagem da tocha olímpica na França incluirá territórios ultramarinos, como a Guiana Francesa na América do Sul, Guadalupe e Martinica nas Antilhas e a Polinésia Francesa no Pacífico Sul, assim como a ilha da Reunião no Oceano Índico.

Além disso, a chama visitará 450 localidades na França metropolitana para terminar seu trajeto em Paris.

