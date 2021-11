Vela explode na casa de Dany Bananinha, que se assusta: ‘Poderia ter pegado fogo’

Dany Bananinha mostrou um acidente doméstico em sua casa neste sábado (6). Uma vela que ela havia acendido explodiu e só não causou um estrago maior por estar em um local isolado.

“Eu tenho um altar em casa, sempre tive, sempre acendi vela de 7 dias pro meu anjo da guarda. Ontem, muito triste, acendi uma vela para todos que sofreram o acidente, e pro meu anjo da guarda. Se eu não tivesse em casa, poderia ter pego fogo meu apartamento. Estou chocada, a vela estava protegida, ouvi estalos e o fogo estava muito alto, fiquei totalmente sem ação, pensando como fazer. Que loucura, meu Deus”, escreveu a assistente de palco do “Domingão com Huck” em seus stories.

Ela mostrou imagens do teto do seu apartamento queimado após a explosão e do suporte onde a vela estava colocada.

“Sei que muita gente vai falar, blablabla, sim, eu sei que é perigoso, errada ou certa, estava em um lugar alto e protegida. Enfim… Graças a Deus está tudo bem e acho que não vou querer mais acender vela. Obrigada Deus por me proteger”, disse.

Posteriormente, Dany contou que comprou uma vela eletrônica para não precisar mais acender uma tradicional em sua casa e evitar outros acidentes.

“Acabei de comprar uma vela eletrônica. Meu anjo da guarda vai continuar me protegendo, eu não corro perigo e minha fé nunca vai se abalar”.

