Vela brasileira ganha três títulos de ponta neste fim de semana Brasil conquistou o ouro em importantes eventos de vela nos EUA, Dinamarca e Espanha

Os velejadores brasileiros conquistaram importantes resultados neste fim de semana em regatas internacionais. Foram três medalhas de ouro e uma de prata nos Europeus de 49erFx e Star, e nos mundiais de Lightning Junior e ClubSwan36. Além dos pódios, a Equipe Brasileira de Vela fez sua estreia no Mundial da Juventude de Haia 2022 com 15 atletas da nova geração.

Neste domingo, em Aarhus, na Dinamarca, as bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram a medalha de ouro do Campeonato Europeu de 49erFx após a medal race. As brasileiras tiveram bom desempenho durante todo o evento, ficando entre as dez primeiras em todas as 16 regatas. Martine e Kahena somaram 79 pontos perdidos. A medalha de prata ficou com as holandesas Odile van Aanholt e Annette Duetz com 91 e o bronze para as suecas Vilma Bobeck e Rebecca Netzler com 102.

+ Pai do Luva de Pedreiro chora ao falar sobre multa de R$ 5 milhões: ‘Allan Jesus não explicou nada’



O título em Aarhus é mais uma conquista das meninas de ouro da vela brasileira na temporada, incluindo a prata na 51ª edição do Troféu S.A.R Princesa Sofia, em Palma de Maiorca, na Espanha, e a medalha de ouro da Semana Olímpica de Hyères, na França.

– Eu vejo o nível muito elevado na classe, com muitos atletas se destacando. A gente está sentindo uma evolução muito mais rápida nas meninas que entram hoje na modalidade do que quando a gente entrou – disse Martine Grael em entrevista à CBVela. O próximo desafio de Martine e Kahena será o Campeonato Mundial de 49erFX em Nova Scotia, no Canadá, no mês de agosto.

+ Mauro Cezar detona Rodinei: ‘Um dos piores laterais da história do Flamengo’



No Mundial de Club Swan 2022, o barco Mamão venceu na classe ClubSwan 36, em Valência, na Espanha. O veleiro teve o comando de Henrique Haddad, atleta olímpico, campeão mundial de Snipe e dos Jogos Mundiais Militares. Gigante, como é conhecido, está na SSL Team Brasil na SSL Gold Cup Finals. Além de Henrique Haddad, outros quatro brasileiro a bordo do Mamão, com destaque para Kiko Pelicanno, medalhista olímpico em Atlanta 96 e integrante do Brasil 1 na The Ocean Race 2005-06.

+ ‘Sou dependente químico igual aos que estão na Cracolândia’, comenta Walter Casagrande



O Brasil conquistou o título do Campeonato Mundial Junior de Lightning 2022 neste sábado (9), no Sheboygan Yacht Club (SYC), nos Estados Unidos. O trio do Yacht Club Santo Amaro (YCSA) foi formado por Nicolas Bernal, Felipe Fonseca e Mathias Reimer. A prata ficou com os chilenos Dante Parodi, Diego Natho e Santiago Lorca, e o bronze ficou com os norte-americanos Brady Starck, Bobby Starck e Adam Starck. O evento para atletas até 20 anos contou com 15 equipes de seis países.

E MAIS: