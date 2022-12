Veja todos os países citados pelo Papa em bênção de Natal

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/12/2022 - 21:08 Compartilhe

VATICANO, 25 DEZ (ANSA) – A tradicional bênção “Urbi et Orbi” (“À cidade e ao mundo”), celebrada pelos pontífices nos dias de Páscoa e Natal, costuma ser uma ocasião para abordar as principais crises em curso no planeta.





Na mensagem deste domingo (25), o papa Francisco usou a mensagem para denunciar a “guerra insensata” promovida pela Rússia na Ucrânia, mas também mencionou conflitos e tensões que assolam diversos países ao redor do mundo.

Veja abaixo todas as nações citadas pelo líder católico em sua bênção natalina: Ucrânia – “Que nosso olhar seja preenchido pelos rostos dos irmãos e das irmãs da Ucrânia, que vivem este Natal no escuro, no frio ou longe de suas próprias casas devido à destruição provocada por 10 meses de guerra. Que o senhor nos torne prontos para gestos concretos de solidariedade para ajudar os que sofrem e ilumine as mentes de quem tem poder de calar as armas e colocar um fim imediato a essa guerra insensata.” “Pensemos nas pessoas que sofrem com a fome, sobretudo crianças, enquanto todos os dias grandes quantidades de alimentos são desperdiçadas e se gasta recursos com armas. A guerra na Ucrânia agravou ainda mais essa situação, deixando inteiras populações em risco de carestia, especialmente no Afeganistão e nos países do Chifre da África.” Síria e Terra Santa- “O nosso tempo está vivendo uma grave carestia de paz também em outras regiões, em outros teatros dessa terceira guerra mundial. Pensemos na Síria, ainda martirizada por um conflito que passou para o segundo plano, mas não terminou. E pensemos na Terra Santa, onde as violências e os confrontos aumentaram nos últimos meses, com mortos e feridos.

Imploremos ao senhor para que a terra que o viu nascer retome o diálogo e a busca por confiança recíproca entre israelenses e palestinos.” Oriente Médio e Líbano – “Que o menino Jesus apoie as comunidades cristãs que vivem em todo o Oriente Médio, para que, em cada um daqueles países, seja possível viver a beleza da convivência fraterna entre pessoas pertencentes a diversas religiões; ajude principalmente o Líbano, para que possa finalmente se levantar, com o apoio da comunidade internacional e com a força da fraternidade e da solidariedade.” Sahel, Iêmen, Myanmar e Irã – “Que a luz de Cristo ilumine a região do Sahel [cinturão árido ao sul do deserto do Saara e palco de atividades jihadistas], onde a pacífica convivência entre povos e tradições foi chacoalhada por combates e violências; oriente para uma trégua duradoura no Iêmen e rumo à reconciliação em Myanmar e no Irã, para que acabe todo derramamento de sangue; inspire as autoridades políticas e todas as pessoas de boa vontade no continente americano a se esforçar para pacificar as tensões políticas e sociais em vários países.





Penso principalmente na população haitiana, que sofre há tanto tempo.” (ANSA).

