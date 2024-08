Veja quanto tempo cada candidato à prefeitura de São Paulo terá de TV

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2024 - 7:57 Para compartilhar:

Atual prefeito de São Paulo e em busca da reeleição, Ricardo Nunes (MDB) terá mais da metade do tempo total dedicado à propaganda eleitoral na televisão, que começa dia 30 deste mês. Serão 6 minutos e 30 segundos. Os outros candidatos, somados, terão 3 minutos e 30 segundos.

+ Marçal chega a 21% e empata tecnicamente com Boulos e Nunes pela prefeitura de SP, diz Datafolha

Guilherme Boulos (PSOL) será o segundo com maior tempo, seguido por Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB). Veja abaixo a distribuição do tempo para cada candidato a prefeito de São Paulo:

Ricardo Nunes (MDB) — 6 minutos e 30 segundos

Guilherme Boulos (PSOL) — 2 minutos e 22 segundos

José Luiz Datena (PSDB) — 35 segundos

Tabata Amaral (PSB) — 30 segundos

Pablo Marçal (PRTB) — não terá tempo de propaganda

Além de Marçal, Bebetto Haddad (DC), Marina Helena (Novo), João Pimenta (PCO), Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP) também não terão tempo de propagandaa eleitoral pelo mesmo motivo, pois as legendas às quais pertencem não elegeram o número mínimo de deputados federais.

O TRE-SP também divulgou a distribuição das inserções de campanha. Ao longo dos 35 dias de propaganda eleitoral, Nunes contará com 1.913 inserções na programação. Boulos terá 700 inserções, Datena 174 e Tabata 151.

Como é feito o cálculo

Do total, 90% do tempo é dividido de maneira proporcional a cada candidato. Isto é, quanto mais deputado federal a coligação do postulante tiver eleito à Câmara dos Deputados em 2022, maior o tempo proporcionalmente. Os outros 10% são distribuídos igualmente.