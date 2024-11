Veja quando saem os resultados das eleições nos ‘swing states’ dos EUA

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 7:02 Para compartilhar:

As eleições americanas acontecerão nesta terça-feira, dia 5, quando milhões de cidadãos irão às urnas para escolher o próximo presidente do país. No entanto, cada estado possui um processo distinto para a apuração dos votos, o que significa que o resultado da disputa entre os candidatos Donald Trump e Kamala Harris não será anunciado no mesmo dia.

Ao contrário do Brasil, a contagem dos votos nos Estados Unidos pode levar dias. Este ano, a expectativa é que o processo demore ainda mais, pois as pesquisas apontam para uma disputa acirrada entre Kamala Harris e Donald Trump.

No sistema eleitoral dos EUA, cada um dos 50 estados possui um peso diferente para determinar o vencedor da disputa presidencial. Alguns territórios são “redutos eleitorais” dos democratas, enquanto outros são dos republicanos e dificilmente mudarão de candidato. Entretanto, sete estados americanos são “swing states”, ou seja, estão “em cima do muro” e podem decidir as eleições no país.

A contagem de votos e datas limite também são diferentes entre os “swing states”. As informações são da “CNN Politics”.

Confira a previsão de divulgação nos estados-chave

Geórgia: a votação se encerra às 19h no horário local e os votos por correio devem ser enviados até o dia 5 de novembro. O processamento dos votos já se iniciou no dia 21 de outubro e a expectativa é de que o estado contabilize todos até a noite da terça-feira.

a votação se encerra às 19h no horário local e os votos por correio devem ser enviados até o dia 5 de novembro. O processamento dos votos já se iniciou no dia 21 de outubro e a expectativa é de que o estado contabilize todos até a noite da terça-feira. Carolina do Norte: a votação se encerra às 19h30 do horário local e os votos por correio também precisam ser entregues até o dia 5 de novembro. Apesar de o processamento ter se iniciado em 1º de outubro, é esperado que a maioria dos votos seja contabilizada ainda na terça-feira, mas a apuração deve continuar na quarta-feira, 6.

a votação se encerra às 19h30 do horário local e os votos por correio também precisam ser entregues até o dia 5 de novembro. Apesar de o processamento ter se iniciado em 1º de outubro, é esperado que a maioria dos votos seja contabilizada ainda na terça-feira, mas a apuração deve continuar na quarta-feira, 6. Pensilvânia: considerada como o principal “swing state”, a votação na Pensilvânia será encerrada às 20h do horário local e os votos por correio precisam chegar até o dia 5 de novembro. Apesar de ter ocorrido votação antecipada na região, os votos começarão a ser apurados apenas na terça-feira, o que deve levar a contagem a durar dias.

considerada como o principal “swing state”, a votação na Pensilvânia será encerrada às 20h do horário local e os votos por correio precisam chegar até o dia 5 de novembro. Apesar de ter ocorrido votação antecipada na região, os votos começarão a ser apurados apenas na terça-feira, o que deve levar a contagem a durar dias. Michigan: no território, a votação será encerrada entre as 20h e as 21h do horário local e os votos por correio entregues até o dia 5 de novembro. O processamento da votação começou no dia 28 de outubro e é de costume que a maior parte dos votos seja contada no estado até a tarde da quarta-feira, 6.

no território, a votação será encerrada entre as 20h e as 21h do horário local e os votos por correio entregues até o dia 5 de novembro. O processamento da votação começou no dia 28 de outubro e é de costume que a maior parte dos votos seja contada no estado até a tarde da quarta-feira, 6. Arizona: a votação será encerrada às 21h do horário local e os votos por correio precisam ser entregues até o dia 5 de novembro. A apuração no estado pode levar dias.

a votação será encerrada às 21h do horário local e os votos por correio precisam ser entregues até o dia 5 de novembro. A apuração no estado pode levar dias. Wisconsin: a votação será encerrada às 21h do horário local e os votos por correio precisam ser entregues até o dia 5 de novembro. Como a contagem varia por condado, a maioria das regiões reporta os resultados na noite do dia da eleição, mas grandes municípios podem levar até a quarta-feira, 6, para divulgar a apuração completa.

a votação será encerrada às 21h do horário local e os votos por correio precisam ser entregues até o dia 5 de novembro. Como a contagem varia por condado, a maioria das regiões reporta os resultados na noite do dia da eleição, mas grandes municípios podem levar até a quarta-feira, 6, para divulgar a apuração completa. Nevada: a votação será encerrada às 22h do horário local e votos por correio precisam receber um carimbo postal até o dia 5 de novembro, mas podem chegar até o sábado, 9, e ainda serem contados. Por conta do procedimento, os votos no estado devem demorar dias para serem contabilizados.