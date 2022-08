Veja qual o patrimônio que os candidatos ligados ao esporte declararam no TSE

Vinicius Moreira 24/08/2022 - 17:13 Compartilhe

Um dos pré-requisitos para os candidatos aos cargos públicos destas eleições é declarar o seu patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dessa forma, os interessados passam pela análise do órgão para concorrer ao posto de deputado federal e estadual, senador, governador e presidente da República.

Assim como ocorre em quase todas as eleições pelo Brasil, nomes ligados ao esporte costumam se candidatar aos cargos públicos, principalmente no Legislativo. Nesse sentido, listamos alguns dos nomes que já atuaram em alguma modalidade e agora tentam um lugar na política brasileira.

Outro ponto que costuma provocar dúvidas é o patrimônio declarado por personalidades ligadas ao esporte. Muitas delas tiveram uma carreira de sucesso e altos vencimentos ao longo da trajetória.

Confira a lista:

Romário (PL)

Atual senador pelo Rio de Janeiro, o ex-jogador Romário declarou ao TSE ter um patrimônio de R$ 684 mil. De acordo com a lista fornecida pelo “baixinho”, mais de um terço dos bens foi nominado como “quotas ou quinhões de capita”, nomenclatura usada geralmente para se referir na participação em empresas ou como empresário individual.

O atual patrimônio declarado pelo ex-camisa 11 da Seleção Brasileira é bem diferente do declarado nas últimas eleições, quando o Romário concorrer ao cargo de governador do Rio de Janeiro. Na ocasião, o ex-jogador informou um total de 5.583.493,30. Vale ressaltar que boa parte dessa quantia, R$ 4.240.000,00 foi informada como crédito por empréstimo.

Bebeto (PSD)

Assim como sua dupla de ataque na Copa de 1994, Bebeto decidiu se candidatar a um cargo público, mas como deputado federal pelo Rio de Janeiro nestas eleições. O ex-camisa 7 da Seleção Brasileira declarou um total de R$ 6,3 milhões.

Wanderlei Silva (PP)

Um pouco mais realista, o ex-lutador Wanderlei Silva revelou ter um patrimônio de R$ 22 milhões. O ex-UFC tenta uma vaga no Congresso Nacional como deputado pelo Paraná.

Leila Barros (PDT)

Conhecida também como Leila do Vôlei, a ex-seleção brasileira e atual senadora pelo Distrito Federal vai tentar o cargo de governadora do DF. Ao TSE, a ex-jogadora declarou ter R$ 551.162,34 em bens. Uma queda no patrimônio, comparado com o que foi declarado na eleição anterior, que foi de R$ 606.529,23.

Douglas, ex-Corinthians e Grêmio (UNIÃO)

Apesar do ponto alto da carreira ter sido no Corinthians, o ex-meia Douglas preferiu se candidatar a deputado federal pelo Rio Grande do Sul. O ex-jogador declarou ter um patrimônio de R$ 1,6 milhão, o qual é representado quase por uma casa estimada em R$ 956 mil, conforme informado ao TSE.

Gilson Kleina (PP)

Mesmo sem anunciar a aposentadoria da função de treinador de futebol, Gilson Kleina vai focar em sua candidatura a deputado federal pelo Paraná. O técnico declarou ter R$ 3 milhões em bens.

Marcos Braz (PL)

Figura de relevância no cenário da atual gestão do Rubro-Negro, Marcos Braz vai concorrer ao cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. O vice-presidente de futebol do Flamengo declarou ter R$ 378 mil.

Maurício Souza (PL)

Apoiador de Jair Bolsonaro (PL), Maurício Souza vai tentar um lugar na Câmara dos Deputados, em Minas Gerais, pelo mesmo partido do presidente da República. O ex-Minas declarou ter R$ 305 mil em patrimônio.

Danrlei, ex-goleiro do Grêmio (PSD)

Atual deputado federal pelo Rio Grande do Sul, o ex-goleiro tenta a reeleição para mais quatro anos. Danrlei alegou ter um patrimônio de R$ 583 mil, um acréscimo se comparado com os R$ 347.386, 43 declarados em 2018.

Tandara (MDB)

Com uma trajetória vitoriosa no vôlei, Tandara decidiu se candidatar ao cargo de deputada federal por São Paulo. Condenada a quatro de suspensão por doping, a jogadora declarou ter R$ 982 mil, dos quais um imóvel estimado em R$ 900 mil corresponde quase que pela totalidade do patrimônio.

Marcos Uchôa (PSB)

Após 34 anos, Marcos Uchôa deixou o grupo Globo. Agora, o jornalista vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. No informe ao TSE, o candidato declarou ter R$ 2,2 milhões em patrimônio. Uchôa se mostrou ser um investidor de sucesso, pois R$ 2 milhões correspondem a ativos de renda fixa

Além destes citados, outros nomes também anunciaram a candidatura, mas, até o momento, não tiveram sua declaração de bens publicada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).