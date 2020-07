Veja quais são os confrontos do CBLoL 2020 deste fim de semana Fature por meio de apostas na Betmotion durante o CBLoL 2020

O CBLoL 2020 se aproxima de mais uma rodada e com isso é bom estar de olho em todas as possibilidades para quem torcer e com quem faturar neste final de semana!

Confrontos CBLoL 2020 – Sábado (11/07)

Santos HotForex vs INTZ

O primeiro confronto do final de semana vem com odds muito interessantes para a INTZ. A equipe, apesar de ter perdido para a líder paiN na última rodada, vem numa crescente. Em contrapartida, o Santos quase perdeu os dois jogos da rodada passada. Os jogadores do peixe levaram a melhor ao aproveitarem um grande vacilo da KaBuM, sendo assim, vencendo a partida.

Além disso, apesar do Santos ser favorito no confronto por conta da vice-liderança, a INTZ vive seu melhor momento na competição. Com isso, mesmo sendo o underdog para esse jogo, a dica é apostar numa vitória da INTZ.

Flamengo Esports vs Prodigy

O Flamengo Esports apresenta um rendimento muito abaixo do esperado. Já a equipe da Prodigy finalmente conseguiu emplacar duas vitórias seguidas no torneio. Um fator a se pontuar é que: sim, as partidas se deram contra times que não estão bem na competição, porém, os triunfos podem ter feito Matheus “dyNquedo” Rossini Miranda e seus parceiros de equipe a se encontrarem na disputa.

Porém, apesar do momento ser favorável a Prodigy, o Flamengo ainda é o favorito para esse confronto. Isso se dá por conta dos coreanos da equipe e também pela semana recebida para tentar colocar a casa em ordem. Sendo assim, os jogadores rubro-negros terão uma chance a mais de não cometer os mesmo erros da última semana.

Como mencionado, o Flamengo é o favorito, porém as odds para uma vitória da PRG estão mais atraentes. Desta forma, um bet low ou, até mesmo, uma aposta mais significativa na Prodigy podem render bons frutos.

KaBuM vs FURIA

No sábado, o confronto mais equilibrado é esse. A equipe da FURIA vem de uma vitória sobre o Flamengo, enquanto a KaBuM de uma derrota, partida que tinha nas mãos, para o vice-líder Santos HotForex.

Sendo assim, apesar da KaBuM viver um momento melhor na competição, não seria interessante investir na equipe. Entretanto, um bet low na FURIA pode gerar uma boa renda. Isso se dá uma vez que o time costuma aprontar quando é apontado como underdog.

Vivo Keyd vs paiN Gaming

O grande confronto entre o grande favorito ao título e líder da competição. A paiN Gaming, e o lanterna do 2° split do CBLoL 2020, o time da Vivo Keyd.

Como falado, a paiN é a grande favorita para esse confronto. De acordo com a opinião do especialista do Betmotion, apenas uma tragédia faria a Vivo Keyd sair vencedora deste jogo. Porém, por conta das odds, um bet muito low no time do mid laner Júlio César “NOsFerus” Cruz pode render certo lucro.

Confrontos CBLoL 2020 – Domingo (12/07)

Prodigy vs INTZ

O primeiro confronto do domingo pode ser o mais equilibrado do dia. Ambas as equipes vêm se recuperando de momentos ruins na competição e estão se colocando no caminho das vitórias.

Portanto, o favorito deste jogo é a INTZ. Uma das razões é de que a equipe intrépida está na parte de cima da tabela. Vale ressaltar que apesar de ter perdido para a paiN Gaming em sua última partida, o time de Bruno “Envy” Farias tem tido bons jogos. Além disso, em quase todos os confrontos a equipe tem dominado os seus adversários.

Desta forma, a aposta mais segura é na INTZ. Todavia, um bet low na Prodigy também pode propiciar um bom dinheiro para você apostador.

paiN Gaming vs KaBuM Esports

No atual momento da competição, a paiN Gaming é a franca favorita em qualquer jogo que ela entre para disputar. A equipe é líder isolada do campeonato e vem tendo ótimas atuações. Ou seja, atropelando seus adversários e dando pouquíssimas chances de virada para eles.

Apesar da KaBuM ter boas peças individuais, é bastante improvável que o time do jungler Gabriel “Revolta” Henud Cresci consiga surpreender a paiN. Por conta disso, a paiN Gaming é favorita para esse confronto e tem odds favoráveis de vitória.

Vivo Keyd vs Flamengo Esports

Este jogo pode ser um divisor de águas para as duas equipes no domingo. Enquanto o Flamengo pode reencontrar o caminho das vitórias por estar jogando contra a lanterna da competição, a Vivo Keyd em caso de vitória pode retomar a confiança e seguir com o sonho dos playoffs ainda vivo.

Porém, apesar do favoritismo rubro-negro, o mau momento do Flamengo na competição, somado as odds para a Vivo Keyd tornam um bet low muito atraente para o time de Matheus “Professor” Leirião.

FURIA vs Santos HotForex

O último confronto do dia será entre a FURIA e o Santos HotForex. A equipe furiosa foi a responsável por tirar a invencibilidade do Santos na competição, em um jogo que poucos apostavam em uma derrota santista. Portanto, em uma partida bem diferente do que o Santos normalmente se propõe a jogar, com um mago como atirador na mão de Gabriel “Juzo” Nishimura, o Santos esteve irreconhecível e conheceu a sua primeira derrota no segundo split do CBLoL 2020.

Porém, a chance que o raio caia no mesmo lugar é baixa! Isso se dá uma vez que a comissão técnica santista parece ter aprendido a lição e não voltou a repetir a escalação.

Sendo assim, o Santos é o franco favorito para o confronto. Entretanto, um bet low para a FURIA é atraente uma vez que a equipe pode repetir a dose e ter mais uma vitória!

