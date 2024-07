Veja quais são as seis provas imperdíveis dos Jogos Olímpicos de Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 16:04 Para compartilhar:

As três medalhas conquistadas no domingo, 28 — duas de bronze e uma de prata — nos Jogos Olímpicos animaram o público brasileiro e aumentaram o interesse pelas disputas de Paris.

+Willian Lima perde final, fica com a prata e garante primeira medalha do Brasil

+Rayssa Leal brilha no fim e fatura medalha de bronze no skate street

+Larissa Pimenta é bronze no judô e se impressiona: ‘Nem sei o que aconteceu’

De acordo com o Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas na plataforma, o termo “quadro de medalhas olímpicas” está em alta no país e foi buscado mais de 20 mil vezes em território nacional nas primeiras horas desta segunda, 29.

Mas o caminho até 11 de agosto, data de encerramento dos jogos, é longo e repleto de competições. Pensando nisso, IstoÉ Esporte preparou uma seleção com seis provas imperdíveis a partir de uma curadoria pensada para os brasileiros — com foco em grandes rivalidades e chance de medalha para nossos atletas.

Oitavas do surfe masculino

A primeira prova está marcada para menos de uma hora após a publicação desta lista: às 16h24 desta segunda, o tricampeão mundial Gabriel Medina enfrenta o japonês Kanoa Igarashi, atual medalhista de prata da modalidade, pelas oitavas de final do surfe masculino.

Medina é uma das esperanças brasileiras em Paris e, caso avance nesta fase, disputa as quartas de final — anote na agenda — já nesta terça, 30, a partir das 14h. As fases seguintes da competição, que podem levar o brasileiro ao pódio, ocorrem na mesma data.

Finais da ginástica artística

Em 30 de julho, às 13h15, ocorre a final por equipes da modalidade, com duas brasileiras, Rebeca Andrade e Jade Barbosa, na disputa. Dois dias depois, na quinta-feira — 1º de agosto, também às 13h15 –, a final individual geral conta com outro atrativo, além das brasileiras Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, para os fãs de esporte: a americana Simone Biles.

Decisão nos 100 metros rasos masculino

O atletismo caiu nas graças do público nacional desde que Usain Bolt fez história nas pistas do Rio de Janeiro, em 2016, ao conquistar o inédito tricampeonato olímpico nos 100 metros rasos.

A final da categoria em Paris será disputada no dia 4 de agosto, às 16h50, com a projeção de um embate acirrado entre os Estados Unidos e a Jamaica de Bolt — aposentado desde 2017.

Dupla brasileira na trave

Às 7h35 da próxima segunda-feira, 5, Rebeca Andrade representa o país em mais uma final olímpica: da trave, ou trave de equilíbrio.

Mas essa prova guarda outra grande história com Júlia Soares, atleta de 18 anos que estreia em Olimpíadas e comoveu o público e a própria família nas arquibancadas parisienses no último domingo, 28, durante a apresentação que a qualificou para a final da categoria.

Decisão no basquete masculino

A NBA, liga americana de basquete, conquistou um público relevante no país a ponto de ter finais transmitidas na televisão aberta brasileira. Para esses fãs, além da torcida para ver os brasileiros em quadra na final da categoria — cenário pouco provável –, no dia 10 de agosto, às 16h30, há expectativa de que o novo “dream team” escalado pelos Estados Unidos, com estrelas como Stephen Curry, LeBron James e Kevin Durant, encante em Paris pelo ouro como encantam, em equipes rivais, nas quadras americanas.

Final do vôlei feminino

O vôlei feminino deu aos brasileiros momentos históricos em Jogos como os de Atlanta, em 1996 (medalha de bronze), Pequim, em 2008, e Londres, em 2012 (dois ouros).

A expectativa é que em 11 de agosto, às 8h, a equipe comandada por Zé Roberto Guimarães esteja na quadra novamente na disputa pela medalha dourada.