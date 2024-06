Veja quais são as cidades e os estados mais violentos do Brasil, segundo o Atlas da Violência

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/06/2024 - 12:43 Para compartilhar:

O estado da Bahia é o estado mais violento do Brasil. Das 10 cidades com maiores taxas de homicídio no país, 7 estão no estado da Bahia, segundo o Atlas da Violência 2024, realizado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) junto ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com dados referentes ao ano de 2022.

Taxa de homicídios por 100 mil habitantes/município (2022)

Santo Antônio de Jesus (BA) — 94,1 homicídios por 100 mil habitantes Jequié (BA) — 91,9 por 100 mil habitantes Simões Filho (BA) — 81,2 homicídios por 100 mil habitantes Camaçari (BA) — 76,6 homicídios por 100 mil habitantes Juazeiro (BA) — 72,3 homicídios por 100 mil habitantes Altamira (PA) — 71,3 homicídios por 100 mil habitantes Sorriso (MT) — 70,5 homicídios por 100 mil habitantes Cabo de Santo Agostinho (PE) — 66,9 homicídios por 100 mil habitantes Salvador (BA) — 66,4 homicídios por 100 mil habitantes Feira de Santana (BA) 60 homicídios por 100 mil habitantes

No recorte por estado, Norte e Nordeste registram as maiores taxas de violência do país. Dos dez estados com maior ocorrência de assassinatos por 100 mil habitantes, todos estão nas duas regiões.

Taxa de homicídios por 100 mil habitantes/estado (2022)

Bahia 45,1 — por 100 mil habitantes Amazonas — 42,5 por 100 mil habitantes Amapá — 40,5 por 100 mil habitantes Roraima — 38,6 por 100 mil habitantes Pernambuco — 35,2 por 100 mil habitantes Alagoas — 33,7 por 100 mil habitantes Rondônia 33 por 100 mil habitantes Pará 32,9 por 100 mil habitantes Sergipe 32,7 por 100 mil habitantes Ceará 32,6 por 100 mil habitantes

O Atlas da Violência utiliza como base o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), ambos do Ministério da Saúde.

De acordo com o IPEA, o Brasil teve 46.409 homicídios registrados em 2022 — o que representa uma redução de 3,6% em relação ao ano anterior, e uma queda de 24,9% em comparação a 10 anos atrás.

As cinco capitais com mais assassinatos em 2022 são, respectivamente:

Salvador Macapá (55,8) Manaus (55,7) Porto Velho (47,6) Fortaleza (45,3)

As cinco capitais com menores taxas de assassinatos em 2022:

Florianópolis (8,9) 2.Brasília (13) Cuiabá (15,2) São Paulo (15,4) Goiânia (16,1).