Veja quais países adotam o semipresidencialismo, modelo discutido pelo Congresso

A discussão sobre o modelo de governo semipresidencialista ganhou fôlego nas últimas semanas entre os congressistas brasileiros, especialmente em razão da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) dos deputados Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) e Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), que sugere a adoção dessa forma de administração pública.

O debate, no entanto, não é novidade. Alguns países ao redor mundo possuem o semipresidencialismo como molde governamental, e a argumentação sobre o assunto reflete na política brasileira.

Atualmente, o Brasil é regido pelo presidencialismo – ou seja, um sistema republicano em que o chefe de governo é também o chefe de estado e lidera o poder executivo. Nesse molde, são atribuídos maiores poderes à figura do presidente.

Com a imposição da proposta de Hauly e Lafayette, o país passaria a funcionar com um governo semipresidencialista. Isso implicaria na criação do cargo de primeiro-ministro do país, que seria nomeado pelo presidente da república e ficaria encarregado de apresentar planos de governo ao líder executivo e à Câmara de Deputados.

O modo de gestão é caracterizado pela distribuição de funções do Executivo entre o presidente eleito (chefe de estado) e o premiê nomeado (chefe de governo). O mais comum nos regimes semipresidenciais é que o primeiro-ministro tenha que ser aprovado pelo Congresso antes de ser oficializado, o que já demonstra a maior participação parlamentar característica do modelo.

Porém, a identificação de quais países adotam o semipresidencialismo não é um consenso – justamente pelas particularidades distintas e variações dentro desse sistema. Na concepção mais abrangente, admite-se que governos semipresidencialistas são determinados quando há repartição do poder executivo entre o líder e o chanceler.

Nesse sentido, uma pesquisa do professor membro da Royal Irish Academy, Robert Elgie, indica que 53 países podem ser considerados semipresidencialistas atualmente. A maior parte desses Estados estão localizados na África, o que não é por acaso – desde que Portugal adotou o modelo semipresidencial, em 1976, sete das suas oito colônias assumiram o mesmo regime.

Veja a lista:

Argélia

Áustria

Azerbaijão

Bielorrússia

Bulgária

Burkina Faso

Camarões

Cabo Verde

Chade

Congo

Croácia

Egito

Eslováquia

Eslovênia

Finlândia

França

Gabão

Geórgia

Haiti

Irlanda

Islândia

Lituânia

Macedônia

Madagascar

Mali

Mauritânia

Moldova

Mongólia

Montenegro

Moçambique

Namíbia

Níger

Peru

Polônia

Portugal

Quirguistão

República Centro-Africana

República Democrática do Congo

República Tcheca

Romênia

Rússia

Ruanda

São Tomé e Príncipe

Senegal

Sérvia

Sri Lanka

Síria

Taiwan

Tanzânia

Timor-Leste

Togo

Tunísia

Ucrânia

A PEC do semipresidencialismo de Hauly e Lafayette foi protocolada na última semana, após reunir o número de assinaturas necessárias para a tramitação. A gama de apoiadores é mais expressiva entre parlamentares de centro-direita.