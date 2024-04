Veja quais estados ampliarão idade para pessoas se vacinarem contra a dengue

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/04/2024 - 16:04 Para compartilhar:

Após recomendação do Ministério da Saúde, Goiás, Bahia e o Distrito Federal resolveram ampliar a idade para quem desejar se vacinar contra a dengue. Pessoas de 6 a 16 anos vão ser atendidas caso haja doses de vacinas próximas do vencimento.

Isso faz parte de uma estratégia temporária do ministério para municípios que tiverem doses para vencer até o dia 30 de abril. As doses ainda poderão ser ampliadas ao público especificado na bula da vacina da dengue, que vai dos 4 aos 59 anos.

+Cidade de São Paulo não vai ampliar faixa etária de vacinação da dengue após permissão do Ministério da Saúde

A terceira remessa da vacina da dengue contemplou 686 municípios do país. Ao todo, 930 mil doses foram distribuídas. O ministério adquiriu todo o estoque disponível de vacinas contra a dengue para 2024 e 2025. Até o final deste ano, o Brasil receberá 5,2 milhões de doses, além da doação de 1,3 milhão de doses; isso permitirá a vacinação de 3,2 milhões de pessoas com as duas doses que completam o esquema vacinal.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal apontou, em nota, que doses já estão disponíveis para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos desde a manhã desta quinta, 18.

Já o governo da Bahia afirmou que irá adotar a orientação de expandir a vacinação até os 59 anos e 11 meses, mas que a ampliação vai depender de cada município.

A Secretaria de Saúde de Goiás informou que seguirá a nota técnica e que vai orientar os municípios sobre a possibilidade da vacinação até os adultos de 59 anos.