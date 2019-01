Veja os principais momentos da posse de Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro assumiu nesta terça-feira (1º) a Presidência da República, após ter sido eleito em outubro. Ele é o 38º presidente do país. Bolsonaro deixou a residência oficial da Granja do Torto, por volta das 14h20 em direção à Catedral Metropolitana de Brasília, ao lado da esposa Michelle Bolsonaro. Lá, encontrou o vice Hamilton Mourão e a esposa Paula para darem início ao desfile presidencial.

Veja os principais momentos da posse

Desfile em carro aberto

Da Catedral até o Congresso Nacional, Bolsonaro desfilou no tradicional Rolls-Royce ao lado de Michelle Bolsonaro e um dos filhos, Carlos Bolsonaro. Todo o percurso foi acompanhado por seguranças a pé, ao lado do carro, e os Dragões da Independência montados a cavalo. Em um dos trechos, aparentemente um dos cavalos se assustou e passou na frente do carro que levava o presidente.

Posse no Congresso Nacional

Ao chegar ao Congresso, foi recebido pelos presidentes do Congresso, Eunício Oliveira (MDB-CE), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Em sessão solene no Congresso, fez o juramento de posse no Congresso Nacional e às 15h10 foi empossado presidente do Brasil. Jair Bolsonaro jurou “manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil.” O mesmo foi feito por seu vice, Hamilton Mourão. No primeiro discurso como presidente da República, Bolsonaro, em cerca de dez minutos, anunciou que fará reformas estruturantes e criará um circulo virtuoso de confiança na economia. Ele pediu o apoio do povo unido e do Congresso para reconstruir o país. Segundo ele, os “enormes desafios” poderão ser superados com a “sabedoria de ouvir a voz do povo.”

Revista às tropas

Após o discurso, Bolsonaro deixou o plenário do Congresso. Neste momento, foi homenageado com salva de tiros, apresentação da Esquadrilha da Fumaça e passou as tropas em revista, quando se emocionou.

Faixa presidencial

Bolsonaro e a mulher deixaram o Congresso aos gritos do público de “capitão chegou”. Eles fizeram novo desfile em carro aberto até o Palácio do Planalto. Lá, o casal junto com o vice Hamilton Mourão e a esposa subiram a rampa do Planalto, onde foram recebidos por Michel Temer e Marcela Temer.

Bolsonaro recebeu a faixa de Temer no Parlatório

Michelle Bolsonaro faz discurso em libras

Quebrando o protocolo do cerimonial, a primeira-dama Michelle Bolsonaro fez um breve discurso, de pouco mais de 3 minutos, no Parlatório do Palácio do Planalto, antes do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro à nação. O discurso dela foi em libras (linguagem de sinais destinada à comunidade surda), na qual é especialista, e traduzido simultaneamente. Michelle Bolsonaro prometeu atuar em favor das pessoas com deficiência e daqueles que se julgam esquecidos pela sociedade. De acordo com ela, há um “chamado” no seu coração para se dedicar ao próximo e agora como primeira-dama poderá ampliar as atividades sociais que já desempenha.

Atendendo a pedido do público, beijou o marido.

Pronunciamento à nação

Logo após receber a faixa presidencial de Michel Temer, o presidente Jair Bolsonaro discursou no Parlatório do Palácio do Planalto, de frente para o público que lotava a Praça dos Três Poderes. Recepcionado aos gritos de “mito” e “o capitão chegou”, Bolsonaro propôs a criação de um “movimento para restabelecer padrões éticos e morais que transformarão nosso país”. Ele defendeu ainda que “a corrupção, os privilégios,as vantagens, os favores politizados, partidarizados” acabem e fiquem “no passado para que o governo e a economia sirvam de verdade para a nação”.

Público na Praça dos Três Poderes

Desde o início da manhã, horas antes do começo da posse, o público se reuniu em pontos da Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. Muitas pessoas vieram em caravanas para acompanhar a cerimônia. Na Praça dos Três Poderes, acompanharam todos os passos de Bolsonaro por meio de telões, e sempre aplaudindo e gritando “mito” quando o presidente aparecia nas imagens. Em alguns momentos, o público vaiou algumas das autoridades que apareciam ou eram citadas.

Bombeiros usaram jatos de água para aliviar o calor para quem acompanhava a posse

Posse dos ministros

No Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro deu posse aos 22 ministros e tirou a foto oficial.