Veja os melhores momentos do empate entre Galo e São Paulo pelo Brasileirão no Morumbi

Em partida brilhante de Tiago Volpi, São Paulo e Atlético-MG empataram em 0 a 0, no Morumbi, pela 22ª rodada do Brasileirão-2021.

.

O resultado mantém o Galo na liderança do campeonato com boa vantagem, com 46 pontos, já os paulistas, com 27 pontos, ficam na 12ª colocação. Convira os melhores momentos do duelo no védeo acima.

E MAIS:

O alvinegro de Minas segue na liderança do campeonato com 46 pontos-(Pedro Souza/Atlético-MG)

E MAIS:

Veja também