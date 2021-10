Veja os melhores momentos do empate entre Cruzeiro e Botafogo

Resultado ruim para os dois lados no Independência. Na noite desta terça-feira, Cruzeiro e Botafogo empataram por 0 a 0, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. O time mineiro praticamente ditou o ritmo da partida, mas não conseguiu balançar as redes. Já o Alvinegro Carioca pouco produziu no primeiro tempo e só teve chances reais de sair com a vitória na etapa final.

Agora, o Cruzeiro volta a campo apenas na sexta-feira da próxima semana, quando enfrenta o Avaí, às 21h30, na Ressacada. Já o Botafogo recebe o Brusque na próxima quarta-feira, às 20h30, no estádio Nilton Santos. Ambos os jogos são válidos pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado desta noite, o Botafogo se manteve na segunda colocação, com 52 pontos conquistados. Por outro lado, o Cruzeiro sobe para a 11ª posição, com 39.

Muitos bons lances foram criados no duelo Raposa e Fogão, mas a rede não balançou no horto-(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

