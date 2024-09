Veja os icônicos acessórios de ‘Friends’ sendo leiloados para o 30º aniversário do programa

A camisa roxa de mangas compridas e abotoada e a gravata usadas por Gunther (James Michael Tyler) no episódio 9 da 10ª temporada, “The One With the Birth Mother”, também estão no leilão, estimadas entre US$ 500 e US$ 700.

Mais figurinos disponíveis para compra, com preços estimados, foram usados ​​por estrelas convidadas famosas do programa, como Dakota Fanning, Winona Ryder, Susan Sarandon, Bruce Willis, Christina Appplegate e mais.

Para aqueles que querem acessórios mais engraçados, eles podem arrebatar a caixa de sabão em pó Uberweiss envolvida no início do romance de Ross e Rachel no quinto episódio da série por um valor estimado de US$ 200 a US$ 300.

Ou por um valor estimado de US$ 300 a US$ 500, eles podem comprar o troféu da Copa Geller de Ross da Temporada 3, Episódio 9, “The One With the Football”.

A escultura de cabeça de frenologia de Ross também está sendo leiloada por um valor estimado de US$ 300 a US$ 500.

Alguns itens relacionados ao Central Perk estão no leilão, incluindo um sofá laranja (estimado entre US$ 2.000 e US$ 3.000) e uma placa (estimada entre US$ 500 e US$ 700).

A bicicleta azul de Ben Geller (estimada entre US$ 500 e US$ 700), a cômoda do apartamento de Ross (estimada entre US$ 500 e US$ 700), o cheesecake da Sra. Braverman (estimado entre US$ 200 e US$ 300), o discurso de casamento de Joey (estimado entre US$ 200 e US$ 300) e o cartão de visita do buffet de Monica (estimado entre US$ 100 e US$ 200) também estão no leilão.