Veja os gols do empate entre América-MG e Juventude em BH

América-MG e Juventude entraram em campo nesta quinta-feira, 24 de junho, às 16h, no Independência, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e ficaram no empate por 1 a 1, gols de Matheus Peixoto para os gaúchos e Juninho Valoura empatando para o Coelho. Os dois tentos foram de pênaltis.

Com o resultado, o América-MG, que estreou Vagner Mancini no comando técnico, segue na 19ª colocação, agora com dois pontos, enquanto o Juventude subiu para 11º, com seis pontos, distante do Z4. Confira os gols no vídeo acima.

Próximos jogos

O Coelho encara o Internacional no domingo, 27 de junho, às 20h30, no Independência. Já a equipe gaúcha recebe o Flamengo, no mesmo dia, no Alfredo Jaconi, às 11h.

O Coelho segue sem vencer em sua volta à primeira divisão nacional-(Mourão Panda/América-MG)

