Veja os gols de Atlético-MG e URT pela primeira rodada do Mineiro

O Atlético-MG estreou com vitória no Campeonato Mineiro de 2021. O Galo derrotou a URT por 2 a 0, gols de Tardelli e Marrony, neste domingo, 28 de fevereiro, no Mineirão.

A partida foi sem grandes dificuldades para o alvinegro, que teve o controle total das ações e pôde colocar vários jovens jogadores em campo para serem observados. Boa parte do time campeão brasileiro sub-20 esteve em campo diante do Trovão Azul.

Mas, a grande atração do domingo foi a despedida de Victor, que encerrou sua passagem pelo Galo após nove anos de clube, com 424 jogos e muitos títulos. Várias reverências foram feitas ao arqueiro, que se emocionou com o fim da jornada pelo clube mineiro. Confira os gols do Galo no vídeo acima.

(Pedro Souza/Atlético-MG)

