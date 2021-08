Veja os gols de Atlético-MG e Palmeiras pelo Brasileirão

Em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Mineirão, e abriu cinco pontos de vantagem na ponta da competição. Os dois gols do triunfo dos mandantes foram marcados por Savarino. O Verdão atuou boa parte do duelo com um a menos, pois Patrick de Paula foi expulso na primeira etapa.

O alvinegro foi superior o tempo todo e o venezuelano fez uma de suas melhores apresentações no Galo. Agora, o pensamento é voltado para o duelo de volta contra o River, quarta-feira, 18 de agosto, no Mineirão, pela volta das quartas de final da Libertadores. Veja os gols no vídeo acima.

Savarino marcou osgols do triunfo alvinegro no Gigante da Pampulha em noite inspirada do Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

