Veja os gols da vitória do Santos sobre o Goiás no Brasileirão O time santista derrotou o Goiás fora de casa. Com gols de Marinho, Jefferson (contra) e Marcos Leonardo, o santos venceu por 3 a 2 os goianos. O duelo com os esmeraldinos foi válido pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro 2020.