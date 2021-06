Veja os gols da vitória do Santos sobre o Atlético-MG na Vila Belmiro

Com um golaço do meia Jean Mota e outro do Marcos Guilherme, o Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na noite deste domingo, na Vila Belmiro, e assumiu a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos ganhos. O time mineiro está na oitava colocação com 10 pontos em sete jogos.

O Galo não vence há três rodadas e vê o G4 mais longe, enquanto o Peixe já vislumbra um lugar entre os quatro melhores da competição. Veja os gols no vídeo acima.



Próximos jogos

Na próxima rodada, 30 de junho, quarta-feira, o Peixe volta a campo para enfrentar o Sport, no Recife. Já o Galo encara o Atlético-GO, no Mineirão, no dia 1º de julho.

O Galo não vence há três rodadas e vê G4 mais longe-(Pedro Souza / Atlético)

