Veja os gols da vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza no Allianz Parque O Palmeiras derrotou o Fortaleza no Allianz Parque, por 3 a 0, em jogo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Breno marcaram os gols do Verdão.