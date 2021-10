Veja os gols da vitória do Internacional sobre o América-MG

O Internacional foi competente e superior ao América-MG, que foi derrotado pelos gaúchos por 3 a 1, gols de Patrick, duas vezes, Yuri Alberto, com Ademir descontando para o Coelho no duelo desta quarta-feira, 13 de outubro, no Beira Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Colorado chegou aos 39 pontos, na 7ª posição, apenas um ponto a menos do que os rivais direto pelo G6, Corinthians e Palmeiras, e dois de desvantagem para o Red Bull Bragantino, quarto colocado. A noite foi de Patrick que garantiu os três pontos para o time de Porto Alegre.

A equipe de Diego Aguirre marcou oito gols em duas partidas em casa, na volta do seu torcedor. Na partida contra o Coelho, o Inter quebrou a invencibilidade americana de oito jogos sem perder.

O América segue na 10ª posição, com 31 pontos, mas pode perder posições ao fim da rodada, pois São Paulo, Ceará e Cuiabá ainda jogam nesta quinta-feira, 14 de outubro.

Próximos jogos

O Colorado encara o Palmeiras, domingo, 17 de outubro, às 16h, no Allianz Parque. Já o Coelho recebe o Bahia no sábado, 16, às 21h, no Independência.

