Veja os gols da vitória do Galo sobre o Santos no Mineirão

Em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Santos ,de virada, por 3 a 1 no Mineirão. Raniel abriu o marcador, Nacho Fernández, de pênalti, deixou tudo igual, Nathan Silva virou, e o meia argentino, em grande jornada, fez mais um, sacramentando a vitória.

Com os três pontos conquistados, o Galo segue com 11 pontos de vantagem para o Flamengo. O Peixe estaciona nos 28 pontos e fica uma posição acima da zona de rebaixamento.

No domingo (17), os comandados de Cuca encaram o Atlético-GO às 18h15, no Estádio Antônio Accioly. Mais tarde, às 20h30, a equipe de Carille mede forças com o Sport, na Ilha do Retiro. Veja os gols do duelo no vídeo acima.

O Galo teve uma noite de muito esforço para bater o Santos-(Foto: Divulgação / Atlético-MG)

