Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco pela Série B

No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Morato abriu o placar para os visitantes, mas Matheus Barbosa marcou duas vezes para os donos da casa. Com o triunfo, a equipe celeste deixou o Z4 e agora tem sete pontos. O Cruz-Maltino, por sua vez, permanece com 7, na décima colocação. Ambas as equipes estão a três pontos do G4 da competição. Veja os gols do duelo no vídeo acima.

O Cruzeiro volta a campo no domingo, 27 de junho, às 20h30, contra o CSA, em Maceió. Já o time carioca terá pela frente Brusque, em São Januário, no mesmo dia, só que às 21h.

A Raposa está na 11ª posição e seafastou da zona do rebaixamento-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

