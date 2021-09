Veja os gols da vitória do Atlético-MG sobre o Fortaleza pela Série A

Em um jogo seguro, firme e mostrando a força do seu elenco, o Atlético-MG venceu o Fortaleza por 2 a 0, gols de Zaracho e Junior Alonso, neste domingo, 12 de setembro, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe mineira chegou aos 42 pontos, ficando a sete pontos do vice-líder Palmeiras, que perdeu para o Flamengo, novo terceiro colocado, no lugar do Fortaleza, que caiu para a quarta posição, ficando com 33 pontos.

Bem armado em campo e sabendo usar das brechas dadas pelo Leão do Pici, o Galo mostrou a força do seu elenco diante do bom time cearense. Foi uma vitória de quem vai manter firme a busca do sonhado título nacional.

E MAIS:

(Pedro Souza/Atlético-MG)

E MAIS:

Veja também